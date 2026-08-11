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Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:21

Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında yeni iddianame hazırlanacak

Mersin'de 'atipik otizmli' 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı belirtilirken, mahkeme yeni iddianame hazırlanması için suç duyurusunda bulunarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA Yaşam
Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında yeni iddianame hazırlanacak
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Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 21 Nisan'da atipik otizm tanısı bulunan Kuzey Yılmaz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık S.P.C. katıldı. Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Hakim, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Bilirkişinin sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığına dair rapor hazırladığını bildiren hakim, rapora ilişkin sanıktan savunma yapmasını istedi.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Sanık S.P.C., uzun süreden beri Kuzey Yılmaz'ın öğretmeni olduğunu belirterek, "Temas etmem, göz göze gelmek için temasta bulunmam normal. Amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı. Bu benim için üzücü bir durum. Tahliyemi talep ediyorum" beyanında bulundu.

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"SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Kuzey Yılmaz'ın babası Bahattin Yılmaz, çocuğunun hastanede tedavilere cevap vermediğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Anne Sermin Yılmaz, şiddetin sürekli olduğunu bilirkişi raporuyla öğrendiklerini belirterek, "Avukatla görüntüleri izledik. Bunun tek seferlik olmadığını öğrendik ve bu görüntülerden sonra anladım çocuğumun neden bu kadar ağladığını. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

DURUŞMADA TARAF AVUKATLARI DA BEYANDA BULUNDU

Mahkeme savcısı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Mahkeme hakimi, bilirkişi raporuna göre farklı tarihlerde çocuğa karşı uygulanan şiddetin suç vasfını değiştirme ihtimaline karşı yeni bir iddianame hazırlanmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında yeni iddianame hazırlanacak
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