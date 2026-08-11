Mersin’de otizmli çocuğa şiddet davasında yeni iddianame hazırlanacak

"SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Kuzey Yılmaz'ın babası Bahattin Yılmaz, çocuğunun hastanede tedavilere cevap vermediğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Anne Sermin Yılmaz, şiddetin sürekli olduğunu bilirkişi raporuyla öğrendiklerini belirterek, "Avukatla görüntüleri izledik. Bunun tek seferlik olmadığını öğrendik ve bu görüntülerden sonra anladım çocuğumun neden bu kadar ağladığını. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.