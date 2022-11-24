Mersin’de selde bir kadın öldü

Mersin'de dün şiddetli yağışlar etkili oldu. Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda sel meydana geldi. Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı. Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu. Bu sırada bir otomobil, dere yatağına düştü. Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.Sağanak ve dolu yağışı Gülnar'ın yanı sıra Silifke'de de etkili oldu. Çok sayıda mahallede, sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü. Salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.