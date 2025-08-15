Mersin’de Silifke ilçesindeki yangın 3. gününde: Anamur’da da orman yangını başladı

Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi merkez mevkisindeki bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye ulaşan 3 yangın söndürme helikopteri, hava kararana kadar alevlere havadan müdahale etti. Bölgeye gönderilen 13'ü arazöz, 37 araç ile 100'den fazla orman işçisi de sabaha kadar yangına müdahele etti. Sabaha kadar ekiplerin müdahalesiyle, yangının tahliye edilen Ovabaşı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine gelmesini engelledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgeye helikopter takviyesi geldi. 3 yangın söndürme helikopteri ve 100'den fazla orman personelinin yanı sıra çevredeki vatandaşların da desteği ile yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ilçesinde ise 6 mahallede 984 hanenin boşaltılarak bin 851 kişinini tahliye edildiğini ve 53 evin yangından zarar gördüğünü belirten Vali Toros, Silifke ilçesinde çıkan ve devam eden orman yangınını söndürmek çalışmaları sürdüğünü belirtti.

Silifke ilçesinde başlayan ve halen devam eden orman yagınında, hali hazırda 2 uçak, 9 helikopterle havadan müdahaleye devam edildiğini belirten Vali Toros, "Karadan müdahale açısında da orman teşikaltımız çok güçlü müdahale ekibi ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ve çevre illerdeki araçlar bölgede müdahale ediyor. Toplam 114'ü arazöz, 44 su ikmal aracı olmka üzere 373 araçla yangına müdahale ediyoruz. 501'i orman personeli, bin 16 personelle sahadayız" dedi.

Vali Toros, "Şuana kadar 6 mahalleyi tedbir amaçlı boşalttık. Balandız, Işıklı, Kırtıl, İmam Uşağı, Akdere ve Çamlıca mahallelerini boşaltmış olduk. Çatakoya, Mavikent, Yokuşbaşı, Geçirim, Bağlan, Tapırdamaz ve Tisan mevkilerini de tedbir amaçlı boşalttık. Toplam 984 hane boşaltıldı, bin 851 kişi tahliye etmiş olduk. Barınma ihtiyacını için 3 pansiyonu hazırladık. Bir personelimiz ile 16 vatandaşımıza sağlık ekiplerimiz dumandan etkilendiği için müdahale etti. Maalesef zarar gören hanelerimiz var. İlk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Canla başla gece gündüz çalışan bütün personellerimiz kahramanca mücadele ediyorlar" dedi.