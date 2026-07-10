Mersin’de sır olay: Kızkalesi açıklarında ceset bulundu!

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kızkalesi'nde bir otelde konaklayan ve en son dün akşam görüldüğü öğrenilen şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç., memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Ceset üzerine yapılan ön incelemede ise, Yavuz Ç.'nin boyun kısmında yaralanma izi bulunduğu, ancak ölümün buna bağlı olup olmadığının belli olmadığı öğrenildi. Şahsın denizde boğulmamı yoksa başka bir nedenle mi hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için ceset otopsi yapılması amacıyla hastane morguna götürüldü.