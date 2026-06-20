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Giriş Tarihi: 20.06.2026 15:44 Son Güncelleme: 20.06.2026 15:54

Mersin'de "spreyli" hırsızlık: 250 bin doları alıp kayıplara karıştılar! O anlar kamerada

Mersin'de kasklı 2 şüpheli, bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasbetti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Mersin’de spreyli hırsızlık: 250 bin doları alıp kayıplara karıştılar! O anlar kamerada
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Olay, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Uray Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı.

250 BİN DOLARLIK GASP

Şüpheliler, içerisinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin olayın ardından hızla kaçtığı görüldü.

Mersin'de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Olaya tanık olan esnaf Hayati Çimen, "Önümden 2 kişi koşarak gitti. Arkadakinin elinde siyah bir tabanca vardı. Hangisi polis, hangisi hırsız anlayamadım. Arkalarından bakarken ekip araçları geldi. O zaman ikisinin de şüpheli olduğunu anladım. Uzun boylu olanın ağzını kapattığını, diğerinin elinde ise kask bulunduğunu gördüm. Önümden kaçarken polis olabileceklerini düşündüğüm için herhangi bir müdahalede bulunmadım" dedi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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