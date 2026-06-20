Mersin'de "spreyli" hırsızlık: 250 bin doları alıp kayıplara karıştılar! O anlar kamerada

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Olaya tanık olan esnaf Hayati Çimen, "Önümden 2 kişi koşarak gitti. Arkadakinin elinde siyah bir tabanca vardı. Hangisi polis, hangisi hırsız anlayamadım. Arkalarından bakarken ekip araçları geldi. O zaman ikisinin de şüpheli olduğunu anladım. Uzun boylu olanın ağzını kapattığını, diğerinin elinde ise kask bulunduğunu gördüm. Önümden kaçarken polis olabileceklerini düşündüğüm için herhangi bir müdahalede bulunmadım" dedi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör