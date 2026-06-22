Mersin’de tesettürlü kadının havuza alınmaması soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık itiraz etti, havuz görevlisi yeniden gözaltına alındı

Mersin'de bir sitede, tesettürlü kadının havuz bölgesine alınmamasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TURNİKEDEN GEÇEMEDİ

Olay 16 Haziran'da Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Zafer Sitesi'nde yaşandı. Ayşegül T. (35), oğluna bakmak için havuz bölgesine geçmeye çalışınca havuz görevlisi tarafından "kılık, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" turnikeden geçirilmedi. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen ve tatil için yakınlarının yanına gelen Ayşegül T., site yönetiminden şikayetçi oldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında site ve havuz görevlisi Baran D. gözaltına alındı. Eylemin "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek site görevlisi Baran D. tutuklanması istemi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yurt dışındaki site yöneticisi Mehmet G. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine Baran D. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli daha sonra yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.