Mersin’de trafik kazası! 1 ölü 4 yaralı

Tarsus Ankara yolu üzerindeki Özbek Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu polis ve 112'ye bildirdi. Kaza yerine Trafik Polisi, 112 Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 71 yaşındaki Kerim Uyar olay yerinde ölürken, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazada ayrıca otomobillerden birinde bulunan 3 köpekten 2'si telef olurken, diğer köpeğin ise ayakları kırıldığı bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.