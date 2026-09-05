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Giriş Tarihi: 5.09.2026 22:17 Son Güncelleme: 5.09.2026 22:46

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mersin polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler yaptığı çalışmalarda 2 şüpheliyi belirledi.

Belirlediği adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler M.B. ve R.Ş. yakaladı. Şüpheli M.B.'den 24 adet sentetik ecza, 2 paket halinde 82,5 gram sentetik kannabinoid ile bin 540 TL ele geçirildi. Diğer şüpheli R.Ş.'de ise 787 adet sentetik ecza, 7,7 gram toz haline getirilmiş ecstasy, ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 kartuş bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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