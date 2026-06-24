Mersin’de vahşetin sır perdesi böyle aralandı: Cesetsiz cinayette DNA detayı! Katilin o hareketi...

ÖRNEK KARAR: CİNAYETTEN CEZA ALDI

Cinayet zanlısı N.Ö. hakkında Mersin Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde görülen davada zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Maktul ile görüştüğünü kendisine verdiği bozuk olduğunu ileri sürdüğü cep telefonunun tamir olmaması üzerine kırıp çöpe attığını, altınların ise kendisine ait olduğunu söyleyerek kendini savunan sanık, altınlardan eşinin bile haberinin olmadığını ifade etti.

Savcı ise mütalaasında dosyada tüm delillerden yola çıkarak sanık N.Ö.'nün 'Kasten Öldürme' ve 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan cezalandırılmasını talep etti.