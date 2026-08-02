Mersin’de yaralıları ezerek kaçan sürücü yakalandı

Yaşanan feci kazada, yolda ilerleyen bir otomobil, ani manevra yaparak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Katliam gibi kazada, 4 kişi sürüklenerek yola savrulurken sürücü kazaya karıştığı araç ile manevra yaparken yaralıları ezerek olay yerinden kaçtı. Mersin polisinin yaptığı titiz çalışma ile kaçan sürücünün Muhammet Raşit Y. olduğu tespit edildi. Yakalanan vicdansız sürücüye, 47.246 TL trafik idari para cezası uygulanırken ehliyeti de 2 yıl geri alındı. Araç ise trafikten men edilirken, sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

Mersin'de 31.07.2026 günü saat 23.15 sıralarında Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93073 Sokak'ta katliam gibi kaza meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 4 kişinin yaralandığı kazaya karışan araç sürücüsü önce otomobilden inerek yaralılara baktı, ardından tekrar direksiyon başına geçerek bölgeden uzaklaşmaya çalışırken yerdeki yaralıları ezerek kayıplara karıştı. Dehşet anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan 112 sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışması sonucunda olayın şüphelisinin 20 yaşındaki Muhammet Raşit Y., olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan da kaydı bulunan şüpheli sürücü Güneykent Mahallesi'nde yakalandı. Güneykent Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen sürücüye, 2918 sayılı K.T.K.'da yer alan, 'Kaza yerinden ayrılmak ve sola dönüş kurallarına uymamak' maddelerinden toplam 47.246 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sücünün ehliyeti 2 yıl geri alınırken, araçta trafikten men edildi. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör