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Giriş Tarihi: 17.09.2026 22:54

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 30 tutuklama

Mersin’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 30’u tutuklandı.

DHA
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 30 tutuklama
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Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıkları belirlendi. Hesaplarında 7 milyar 640 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 49 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan 45 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin hesaplarının kullanıldığı tespit edilen 27 yasadışı bahis sitesi, mahkeme kararıyla erişime engellendi.

#MERSİN #TARSUS

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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 30 tutuklama
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