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Giriş Tarihi: 15.08.2026 11:01

Mersin’de zehir tacirlerine darbe! Konteynerin soğutucu motoruna kokain gizlemişler

Mersin’de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi. Ekvator-Malta-Mersin güzergahında gelen gemiden indirilen bir konteynerde 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi. Konteynerin soğutucu motor bölümüne gizlenen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 960 bin TL olduğu belirlendi. Mezitli’de gerçekleştirilen diğer operasyonda ise 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Mersin’de zehir tacirlerine darbe! Konteynerin soğutucu motoruna kokain gizlemişler
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün iş birliği ve müşterek çalışmalarıyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

KONTEYNERİN SOĞUTUCU MOTORUNDAN KOKAİN ÇIKTI

Kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Haziran'da Ekvator-Malta-Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün müşterek çalışması kapsamında X-Ray taramasından geçirildi. Yapılan kontrollerde konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

ARAÇTAN 122 KİLO 300 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen çalışmaların devamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos'ta Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi. Aramada, daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucularla ilgili adli süreç devam ederken, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumların güçlü koordinasyonu ve iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

#MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Mersin’de zehir tacirlerine darbe! Konteynerin soğutucu motoruna kokain gizlemişler
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