Mersin’deki kasklı saldırı olayı çözüldü: 3 şüpheli tutuklandı

YUMRUK VE TEKMELİ SALDIRIYA DA UĞRAMIŞTI

Sitenin daha önce müdürlüğünü yapan ardından da yönetim kurulu başkanı seçilen Murat Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. O olayda ise, sitede yaşayan bir kadın, rahatsız edildiğini öne sürerek Özbolat'tan yardım istedi. İddiaya göre, olay yerine giden Özbolat, M.Y. ile birlikte hareket eden 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında şüphelilerden biri havaya ateş açtı, diğerleri ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Başına da sert bir cisimle vurulan Özbolat, yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edilmişti.

Öteyandan iki olayın bir biriyle bağlantısına yönelik incelemenin sürdüğü alınan bilgiler arasında yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör