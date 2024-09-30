Mersin’deki kazada 13 kişi ölmüştü: otobüs şoförünün ihmalleri iddianamede!

İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle kazada "tek ve asli kusurlu" tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu belirtildi. İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.

'SAATTE 108 KM HIZLA GİDİYORUMUŞ'

Otobüs şoförünün koşullara uygun hareket etmediği anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Bilirkişi heyeti tarafından dosyaya ibraz edilen kazanın sebebine ilişkin kati rapora göre, otobüs şoförü Ali G'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-B maddesinde düzenlenen 'Sürücüler, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' kuralını ihlal etmiş olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği bildirilmiştir.