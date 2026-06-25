Mersin'deki sopalı plaj kavgasında yaralanan gencin babası isyan etti: "Çocuk şu anda ağır travma yaşıyor!"

"BANA GECE YARISI HABER VERİLDİ"

Olayın ardından kendilerine geç bilgi verildiğini öne süren Acar, "Olay gün ortasında yaşanıyor ancak bana gece saat 24.00'de haber veriliyor. Çocuğum 17 yaşında ve reşit değil. Hastaneye gittiği gibi neden bizi aramadılar bilmiyoruz. Olayın adli vaka olarak mı kayıtlara geçtiğini, yoksa başka şekilde mi bildirildiğini bilmiyoruz. Bu konuda kimse bizi aydınlatmadı. Biz davacı ve şikayetçiyiz" diye konuştu.