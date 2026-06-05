Mersin’deki yol verme tartışmasında 3 kişi ölmüştü! Duruşmada sanığın ailesinin savunması şaşkınlık yarattı: Mağdur biziz!

'HEM CENAZEMİZ VAR HEM TUTUKLUMUZ'

Davada müşteki sıfatı ile yer alan sanık V.D'nin ailesi, "Hem cenazemiz var hem de tutuklumuz. Bu davanın mağduru biziz. İşyerimiz çapraz ateşe tutuldu. Ailemizden kayıplarımız var. İki yıldır acımızı bile yaşayamadık" diyerek davada yargılanan aynı aileye mensup V.D, R.D, S.D ve U.D'nin beraat etmesi gerektiğini söyledi.