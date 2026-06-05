Haberler Yaşam Haberleri Mersin’deki yol verme tartışmasında 3 kişi ölmüştü! Duruşmada sanığın ailesinin savunması şaşkınlık yarattı: Mağdur biziz!
Giriş Tarihi: 5.06.2026 16:50

Mersin’deki yol verme tartışmasında 3 kişi ölmüştü! Duruşmada sanığın ailesinin savunması şaşkınlık yarattı: Mağdur biziz!

Mersin’de 2 yıl önce meydana gelen yol tartışması kanlı bitmişti. Sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı çatımada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanmıştı. Sanıkların yargılanmasına Kayseri’de devam edildi. Sanıklardan birinin ailesinin verdiği ifade ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Mersin’deki yol verme tartışmasında 3 kişi ölmüştü! Duruşmada sanığın ailesinin savunması şaşkınlık yarattı: Mağdur biziz!
  • ABONE OL

Mersin'de 11 Ağustos 2024 tarihinde bir restoran önünde iki grup arasında yaşanan ve iddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Mehmet Emin Şahin ile Abdurrahim ve Metin Denizedalan yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınan davanın dördüncü duruşması Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklardan V.D ile tutuksuz sanıklar R.D, S.D ve U.D mahkeme salonunda katıldı. Karşı taraftan tutuklu sanıklar İ.Ş ve A.S. ise güvenlik gerekçesiyle Mersin'den SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

'HEM CENAZEMİZ VAR HEM TUTUKLUMUZ'

Davada müşteki sıfatı ile yer alan sanık V.D'nin ailesi, "Hem cenazemiz var hem de tutuklumuz. Bu davanın mağduru biziz. İşyerimiz çapraz ateşe tutuldu. Ailemizden kayıplarımız var. İki yıldır acımızı bile yaşayamadık" diyerek davada yargılanan aynı aileye mensup V.D, R.D, S.D ve U.D'nin beraat etmesi gerektiğini söyledi.



KEŞİF YAPILAMADI

Duruşmada önceki celsede talep edilen olay yeri keşfi konusu da gündeme geldi. Mahkeme dosyasına giren yazıda, kolluk kuvvetlerinin bölgede gerekli güvenlik tedbirlerini sağlayamayacağı gerekçesiyle keşif işleminin gerçekleştirilemeyeceğinin bildirildiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sanık avukatları ise bu duruma tepki göstererek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından olay yeri keşfinin önemli olduğunu savundu. Avukatlar, güvenlik gerekçesiyle keşif yapılmamasının yargılamanın sağlıklı yürütülmesine engel oluşturabileceğini belirterek kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının taleplerini dinledikten sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #MERSİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’deki yol verme tartışmasında 3 kişi ölmüştü! Duruşmada sanığın ailesinin savunması şaşkınlık yarattı: Mağdur biziz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA