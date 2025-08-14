Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangını ikinci gününde de devam ediyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan takviye ekipler gönderildi. Bölgede 10 helikopter ve 46'su araz 122 aracın yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı ve Çamlıca mahallelerinde, 90 hane ve 190 kişiyi tahliye edildi.

Bölgedeki tüm ekiplerin canla başla sahada mücadele ettiği yangın, rüzgarın etkisi diğer yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Akdere, Taşucu Kayabaşı Mevkii ile Çadırlı Mahalleleri sınırlarında 3 farklı noktada süren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarını bölgede yakından takip eden AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, "Silifke ilçemizin Kırtıl Mahallesi'nde başlayan yangın, maalesef hepimizi derinden yaralamıştır. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Valimiz Atilla Toros'un koordinasyonunda, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla sürmektedir. Çok şükür ki bu kadar büyük bir yangında alınan tedbirler sayesinde şuana kadar can kaybı yaşanmamıştır. Yapılan müdahalelerle etkisi düne göre azalan yangını söndürme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Temennimiz, en kısa sürede yangının tamamen kontrol altına alınmasıdır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, ilgili kurumlarımız hiç vakit kaybetmeden hasar tespit çalışmalarına başlayacaktır" dedi.