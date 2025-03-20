Mertcan Güvercin cinayetinde şoke eden detay! Katil meğer her şeyi planlamış...

CİNAYET PLANLANMIŞ

Olaya ilişkin yapılan araştırmada Ali Demir'in cinayeti planlayarak işlediği, gezme bahanesiyle evinden çağırdığı Güvercin'i arkadaşlarıyla birlikte dağlık alana götürdüğü, orada yakın mesafeden tüfekle 2 el ateş ettiği belirlendi. Demir'in hayatını kaybeden Mertcan Güvercin'in cesedine tüfeğin dipçiğiyle birçok kez vurduğu tespit edildi. Ali Demir'in planlayarak işlediği cinayetin nedeni konusunda ise çelişkili ve net olmayan ifadeler verdiği ileri sürüldü.