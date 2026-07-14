Mertcan kurşun yağmuruna tutularak vahşice katledilmişti! O caninin cezası belli oldu

KARAR VERİLMİŞTİ



Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta çiğ köfteci Selçuk Seis ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Selçuk Seis, tabanca ile 4 el ateş açtı. 2 merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Seis ile kavga sırada yanında olan Onurcan Güldağ, Onur A. ve Sedat K. gözaltına alındı. Selçuk Seis tutuklanırken, diğer sanıklar serbest bırakıldı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Aralık 2023'te görülen karar duruşmasında Selçuk Seis, "kasten öldürme" suçundan müebbet, maktulün 3 arkadaşına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz sanıklar Onur A., Mustafa K., Onurcan Güldağ ve Sedat K. da delil yetersizliğinden beraat etmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Selçuk Seis'in, Burak D. ve Cemal B.'ye yönelik cezasının bozularak beraatini, yerel mahkemede beraat eden Onurcan Güldağ'ın ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını isteyerek dosyayı Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.