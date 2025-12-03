Mert’e hiçbir şey engel olamadı

İlçede oldukça sevilen bir isim olan Mert Vural, yağmur çamur, kar kış, sıcak soğuk demeden her gün akülü 3 tekerlekli arabasına binerek Atatürk Caddesinin yolunu tutuyor. Burada Mert, akülü arabasının üzerine kurduğu tezgahta, su, yara bandı, şeker, ıslak mendil, peçete gibi ürünler satarak para kazanmaya çalışıyor. 3 Aralık Engelliler Günü'nde de işinin başında olan Mert, kendilerinin 1 gün değil, her gün hatırlanmak istediklerini söyledi.

Hayata küsmediğini ve hiç enerjisini kaybetmediğini söyleyen Vural, "Serebral Palsi rahatsızlığım var. Ama bu hiçbir şeye engel olmadı. Hayatı seviyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için de çalışıyorum. Her gün evimden çıkıp, Atatürk Caddesine geliyorum. Kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürmek için kendi paramı kazanmaya çalışıyorum. Çok şükür rızkımı da çıkartıyorum. İşimi severek yapıyorum. Çok fazla kişiyle tanıştım bu süreçte. Bu da beni mutlu ediyor." dedi.