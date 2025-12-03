Haberler Yaşam Haberleri Mert’e hiçbir şey engel olamadı
Giriş Tarihi: 3.12.2025 15:36

Mert’e hiçbir şey engel olamadı

Çerkezköy’de doğuştan Serebral Palsi hastası olan ve bu nedenle yürüyemeyen 25 yaşındaki Mert Vural, hayata hiçbir şeyin engel olamayacağını kanıtlıyor. Masmavi gözleri, gülen güzü ve enerjisiyle dikkat çeken Mert Vural, kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürebilmek için her gün ekmeğinin peşinde, açtığı küçük tezgahında rızkını kazanmaya çalışıyor.

Fırat KESKİNKILIÇ
İlçede oldukça sevilen bir isim olan Mert Vural, yağmur çamur, kar kış, sıcak soğuk demeden her gün akülü 3 tekerlekli arabasına binerek Atatürk Caddesinin yolunu tutuyor. Burada Mert, akülü arabasının üzerine kurduğu tezgahta, su, yara bandı, şeker, ıslak mendil, peçete gibi ürünler satarak para kazanmaya çalışıyor. 3 Aralık Engelliler Günü'nde de işinin başında olan Mert, kendilerinin 1 gün değil, her gün hatırlanmak istediklerini söyledi.

Hayata küsmediğini ve hiç enerjisini kaybetmediğini söyleyen Vural, "Serebral Palsi rahatsızlığım var. Ama bu hiçbir şeye engel olmadı. Hayatı seviyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için de çalışıyorum. Her gün evimden çıkıp, Atatürk Caddesine geliyorum. Kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürmek için kendi paramı kazanmaya çalışıyorum. Çok şükür rızkımı da çıkartıyorum. İşimi severek yapıyorum. Çok fazla kişiyle tanıştım bu süreçte. Bu da beni mutlu ediyor." dedi.

