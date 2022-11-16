Merve Boluğur eşi kimdir, ne iş yapıyor? Merve Boluğur eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2007 yılına fantastil korku filmi Gomeda ile başlayan Boluğur, Acemi Cadı'nın sona ermesinin ardından Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın başrollerinde yer aldığı Aşk Yeniden adlı T.V. dizisinin kadrosuna girdi. Genç oyuncu bundan bir yıl sonra ise Cem Görgeç tarafından yazılıp yönetilen Hoşçakal Güzin adlı T.V. filminde rol aldı.

Aşk Yeniden'in sona ermesinin ardından Kül ve Ateş adlı T.V. dizisinde rol alan Boluğur, halen Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar'da Ayşegül karakterini canlandırdı.