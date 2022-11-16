Merve Boluğur eşi kimdir, ne iş yapıyor? Merve Boluğur eşi Mert Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Merve Boluğur eşi Mert Aydın kimdir, ne iş yapıyor gibi sorular, ikilinin boşanma iddialarını doğrulamasından sonra hızla aratılmaya başlandı. Henüz geçtiğimiz aylarda hayatlarını birleştiren ikili, boşanma davası açtı. Vatandaşlar da Merve Boluğur eşi kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. Peki, DJ Mert Aydın kimdir, nereli? İşte detaylar...
MERVE BOLUĞUR VE DJ MERT AYDIN BOŞANIYOR MU?
Murat Dalkılıç ile yaptığı evliliğin ardından bir süre oyunculuktan ve aşktan uzak duran Merve Boluğur geçtiğimiz ay DJ Mert Aydın ile hayatını birleştirmişti.
Görkemli bir gelinlik ve düğünle evlenen çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, bir takipçisinin "En çok ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği yanıt kafaları karıştırdı.
Ünlü isim soruya; "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" şeklinde yanıt verdi.
MERVE BOLUĞUR İLE MERT AYDIN AYRILDI MI?
Boluğur'un verdiği cevap ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü isimin paylaştığı bir fotoğrafta yüzüğü olmadığı görüldü.
Ünlü oyuncunun son dönemde eşi ile paylaşım yapmayıp yüzüğünü çıkarması 'ayrılık' dedikodularını da beraberinde getirdi. Bu iddialar doğru çıktı ve ünlü çiftten bugün üzen haber geldi.
Çift önce evleri ayırdı ardından da boşanmak için işlemlere başladı.
Boluğur'la fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın, harekete geçti ve boşanma işlemlerini başlattı.
BOLUĞUR İDDİALARI DOĞRULADI
Merve Boluğur boşanma iddialarını doğruladı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu! Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
MERT AYDIN KİMDİR?
Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmayan isim 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimine başlamıştır.
Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümü'nde bir süre oyunculuk eğitimi aldı.2006-2007 yılları arasında, Feride Kaytan'ın yönettiği fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı başrol karakterini canlandıran Boluğur, aynı yıl Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde Birgül karakterini canlandırarak beyazperdeye ilk adımını attı.
2007 yılına fantastil korku filmi Gomeda ile başlayan Boluğur, Acemi Cadı'nın sona ermesinin ardından Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın başrollerinde yer aldığı Aşk Yeniden adlı T.V. dizisinin kadrosuna girdi. Genç oyuncu bundan bir yıl sonra ise Cem Görgeç tarafından yazılıp yönetilen Hoşçakal Güzin adlı T.V. filminde rol aldı.
Aşk Yeniden'in sona ermesinin ardından Kül ve Ateş adlı T.V. dizisinde rol alan Boluğur, halen Gossip Girl adlı yabancı dizinin yerli uyarlaması olan Küçük Sırlar'da Ayşegül karakterini canlandırdı.
2012 yılında Rexona reklamında oynadı. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü oldu.
Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlenmiş 2017 yılında ise ikili yollarını ayırmıştı.