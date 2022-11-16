Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu? Yeni evlenen Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı?

Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı, boşanıyor mu soruları magazin gündeminde konuşulmaya başladı. 2 Ekim tarihinde evlenen ünlü çift attıkları her adımla olay oluyordu. Ünlü oyuncu eşine hitap şekliyle de defalarca gündeme gelmişti. Henüz yeni evlenen çift hakkında Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu iddiaları konuşulmaya başladı. Boluğur tarafından paylaşılan fotoğraf ve bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıt iddiaları güçlendirdi. Peki, Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldı mı? İşte, yanıtlar…