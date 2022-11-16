Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu? Yeni evlenen Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı?

Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı, boşanıyor mu soruları magazin gündeminde konuşulmaya başladı. 2 Ekim tarihinde evlenen ünlü çift attıkları her adımla olay oluyordu. Ünlü oyuncu eşine hitap şekliyle de defalarca gündeme gelmişti. Henüz yeni evlenen çift hakkında Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu iddiaları konuşulmaya başladı. Boluğur tarafından paylaşılan fotoğraf ve bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıt iddiaları güçlendirdi. Peki, Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldı mı? İşte, yanıtlar…
MERVE BOLUĞUR VE DJ MERT AYDIN BOŞANIYOR MU?
Murat Dalkılıç ile yaptığı evliliğin ardından bir süre oyunculuktan ve aşktan uzak duran Merve Boluğur geçtiğimiz ay DJ Mert Aydın ile hayatını birleştirmişti.
Görkemli bir gelinlik ve düğünle evlenen çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Ünlü isim soruya; "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" şeklinde yanıt verdi.
MERVE BOLUĞUR İLE MERT AYDIN AYRILDI MI?
Boluğur'un verdiği cevap ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü isimin paylaştığı bir fotoğrafta yüzüğü olmadığı görüldü.
DJ Mert Aydın cephesinden herhangi bir paylaşım ve açıklama gelmezken boşanma iddialarına Merve Boluğur da henüz net bir açıklama yapmadı.