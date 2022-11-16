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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:01

Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu? Yeni evlenen Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı?

Geçtiğimiz ay evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın boşanma haberleri ile gündemde. Açıklamaları ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıt ayrılık iddialarını magazin gündemine taşıdı. Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldı mı soruları araştırılmaya başladı. Görkemli bir düğünle evlenen çiftin ayrılık iddiları evlilikleri gibi takipçilerine sürpriz oldu. Parmağında yüzüğü olmadan paylaşım yapan Boluğur, iddiaları bu fotoğrafla da destekledi. Peki, Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldı mı? İşte, detaylar...

Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu? Yeni evlenen Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı?

Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı, boşanıyor mu soruları magazin gündeminde konuşulmaya başladı. 2 Ekim tarihinde evlenen ünlü çift attıkları her adımla olay oluyordu. Ünlü oyuncu eşine hitap şekliyle de defalarca gündeme gelmişti. Henüz yeni evlenen çift hakkında Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu iddiaları konuşulmaya başladı. Boluğur tarafından paylaşılan fotoğraf ve bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıt iddiaları güçlendirdi. Peki, Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu, ayrıldı mı? İşte, yanıtlar…

MERVE BOLUĞUR VE DJ MERT AYDIN BOŞANIYOR MU?

Murat Dalkılıç ile yaptığı evliliğin ardından bir süre oyunculuktan ve aşktan uzak duran Merve Boluğur geçtiğimiz ay DJ Mert Aydın ile hayatını birleştirmişti.

Görkemli bir gelinlik ve düğünle evlenen çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, bir takipçisinin "En çok ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği yanıt kafaları karıştırdı.

Ünlü isim soruya; "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

MERVE BOLUĞUR İLE MERT AYDIN AYRILDI MI?

Boluğur'un verdiği cevap ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ünlü isimin paylaştığı bir fotoğrafta yüzüğü olmadığı görüldü.

DJ Mert Aydın cephesinden herhangi bir paylaşım ve açıklama gelmezken boşanma iddialarına Merve Boluğur da henüz net bir açıklama yapmadı.

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Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın boşanıyor mu? Yeni evlenen Merve Boluğur Mert Aydın ayrıldı mı?
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