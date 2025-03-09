Merve Nur Yararlık’ın öldüğü silahlı saldırıda korkunç detay: Sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıp…

Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.