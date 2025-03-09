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Giriş Tarihi: 9.3.2025 13:04 Son Güncelleme: 9.3.2025 13:24

Merve Nur Yararlık’ın öldüğü silahlı saldırıda korkunç detay: Sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıp…

Diyarbakır’da 25 yaşındaki B.A. isimli şüphelinin bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafeye ateş açması sonucu Merve Nur Yararlık hayatını kaybetti. Olayda yaralanan S.K.’nın anlattıkları saldırının nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

DHA
Merve Nur Yararlık’ın öldüğü silahlı saldırıda korkunç detay: Sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıp…

Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafeye dün akşam saatlerinde B.A. tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı.

Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

S.K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi.

Polis ekiplerinin, otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

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Merve Nur Yararlık’ın öldüğü silahlı saldırıda korkunç detay: Sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıp…
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