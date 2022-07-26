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Giriş Tarihi: 27.7.2022

Merve öğretmen kaza kurbanı oldu

ABİDİN YEL
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Merve öğretmen kaza kurbanı oldu
Kuzey Irak'tan Diyarbakır'a gelen Ömer Uğur'un kullandığı otobüs, Şırnak'ın İdil ilçesinde karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişiden, Türkçe öğretmeni Merve Batmaz hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Halil M. (48) ile Yusuf El Hasan V. (42) öldü. Kentteki, Eyyübiye ilçesinde meydana gelen diğer kazada, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen işçi servisinin, hafif ticari araçla çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.
Samsun'da devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Abdullah Topuz (72), yanarak öldü.
Denizli'nin Kale ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Yeliz Yeniay ve kardeşi Fatma Fışkın yaralı kurtulurken, anneleri Hatice Aydın (62) öldü.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü Erhan Erdoğan (42) öldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, TIR'ın otomobillerine arkadan çarpması sonucu anne ve babası ölen Ahsen Sert (4), kazadan 3 gün sonra öldü.

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Merve öğretmen kaza kurbanı oldu
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