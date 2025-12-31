Meryem Boz kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmacısı Meryem Boz hayatı ve kariyeri

Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonu için geri sayım sürerken, Ünlüler takımında yer alacağı açıklanan Meryem Boz şimdiden dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Yarışmacı kadrosunun duyurulmasının ardından Meryem Boz'un yaşı, nereli olduğu ve hayatına dair detaylar izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Sporcu kimliği ve disiplinli yapısıyla öne çıkan Meryem Boz'un Survivor parkurlarında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden konuşulurken, Survivor 2026'nın merak edilen yarışmacılarından Meryem Boz hakkında öne çıkan bilgiler haberin devamında…