Meryem’in azmi

Gaziantep’te, 41 yaşındaki 5 çocuk annesi Meryem Okur, devlet desteğiyle aldığı ineklerle kızlarını okutuyor. Okur, “Kadınlar isterse her şeyi başarabilir” dedi
Kadınlara iş gücünde daha fazla yer almalarını sağlamak, istihdam katılımlarını artırmak yaşam ve sosyal refah düzeylerini yükseltmek için, İŞKUR, KOSGEB, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Kalkınma Ajansı tarafından tam destek veriliyor. Gaziantep'te yaşayan 5 çocuk annesi Meryem Okur da "Sana mı çıkacak" diyenlere inat, kucağında bebeği ile başvuru yaptı ve devlet desteği çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü'nden aldığı büyükbaş hayvanlara eşi Osman beyle birlikte bakan Meryem Okur, kadınların isterlerse her şeyi başarabileceğini vurguladı. Aldığı destekle kendi başarı öyküsünü yazan Meryem Okur hikâyesini SABAH'a şöyle anlattı:
İNEKLERİMLE MÜZİK DİNLERİM: Babamı 1.5 yaşımdayken kaybettim, annem bize hem annelik hem babalık yaptı. Rol modelim annemdi. Şehitkamil'e bağlı Subazlı köyünde yaşıyorum. 3 kızım 2 oğlum var. Şehirde büyümüş bir kadındım, köye geldim, kendimi geliştirdim. Çocuklarıma da mücadeleyi, kimseye muhtaç olmamayı öğretmek için çabalıyorum. Kitap okurum, araştırırım yeni şeyler öğrenirim. Ahırda müzik dinleyerek çalışıyorum, ineklerim de benimle birlikte müzik dinliyor. Müzikle ruhumu dinlendiriyorum. Maddi imkansızlıklardan sadece ilkokulu bitirebildim. Okumak içimde ukde kaldı. Ben okuyamadım kızlarım okusun. 'SANA ÇIKMAZ' DEDİLER: 2015'te muhtarımız kadınlara hayvancılık desteği verileceğini söyledi. Ben de kucağımda çocuğumla başvuru için çekilişe gittim. Bana 'Sen zaten şanssızsın boş yere çekme, çıkmaz' dediler. Ne çıkarsa bahtıma dedim ve asil olarak destekleme bana çıktı. Çıkmaz diyenler 'Cahil şansı işte, bize çıkmadı' dediler. Onları dinleyip o gün o çekilişe katılmasaydım bugün maddi olarak zorlanıyor olacaktım. İNEKLER GELİNCE RAHATLADIK: Devlet desteği ile iki inek aldık. İneğimiz hamile oldu işimiz büyüdü. Şu an 6 ineğim var. İneklerin sütünden yaptığım peynir yoğurt ve yağı satıp evlatlarımı okutuyorum. İnekler hayatımıza girince maddi olarak rahatladık. Lisede yatılı okuyan çocuklarım hafta sonu gelince ahırları temizliyor bana yardımcı oluyorlar.