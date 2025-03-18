Mesai dönüşü tarifsiz acı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin, önceki akşam gece mesaisine gitti. Gezgin'in Yeşil Mahalle'de bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki evinde ise dün sabah yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz (12) ve Toprak Gezgin'in (3) cansız bedenleri bulundu.Evden çıkamayan anne ve 2 çocuğunun, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, hastaneye kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri ise morga kaldırıldı.Haberi alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.