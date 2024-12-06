Meşhur Kandıra hindisi kilosu 450 TL’den satışta

Kandıra'da doğal yöntemlerle yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofralarının gözdesi olmaya devam ediyor. Kandıra Gebeli Mahallesi'nde 50 yılı aşkın süredir hindi yetiştiriciliği yapan Uğur Efe, bu özel hindilerin yetiştirilme sürecini anlattı:"Nisan ayında yumurtadan çıkan hindilerimizi bir aylık bakımın ardından açık arazide doğal ortamlarına bırakıyoruz. Aralık ayında kuru yolum yöntemiyle kesimini yaparak müşterilerimize gönderiyoruz. Bu iş oldukça meşakkatli. Hindiler 10 gramlık yumurtadan çıkıyor ve aralık ayına kadar 11-12 kiloya ulaşıyor. Hindiler, çoğunlukla bahçe ve meralarda börtü böcek yiyerek besleniyor. Bunun yanı sıra, doğal yemler olan buğday, arpa ve mısır ile destekleniyor." dedi.

KANDIRA HİNDİSİ NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Kandıra hindisinin lezzeti, tamamen doğal yetiştirilme sürecinden geliyor. Bu konuda Uğur Efe şunları ekliyor:"Kandıra hindisi çok lezzetlidir. Bu yıl da her zamanki gibi 350-400 hindim var ve satışlara başladık. Hindiler hakkında bilinmesi gereken en önemli konulardan biri, dişi hindilerin etinin daha yumuşak ve lezzetli olmasıdır. Ayrıca, canlı hindi alacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı detaylar var: Hindinin ibiği kırmızı ve tüyleri parlak olmalı."

FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Geçen yıl kilosu ortalama 350 TL olan Kandıra hindileri, bu yıl 450 TL ile 550 TL arasında satılıyor. Ağırlıkları 11-12 kiloya kadar ulaşan hindiler, 2 bin TL ile 4 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla yılbaşı sofralarındaki yerini alıyor.

NEDEN KANDIRA HİNDİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Doğal Yetiştirme: Tamamen doğal yöntemlerle meralarda yetiştiriliyor.

Lezzet Garantisi: Özel beslenme süreçleri sayesinde lezzetiyle fark yaratıyor.

Geleneksel Kesim: Kuru yolum yöntemiyle hazırlanıyor.

Dişi Hindilerin Avantajı: Daha yumuşak ve lezzetli bir et sunuyor.