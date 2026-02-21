Meslek Liseleri Federasyonu'ndan Bakan Tekin'e destek açıklaması: “Ramazan genelgesini destekliyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan'ın gelmesiyle okullarda uygulanmak üzere Ramazan Ayı Etkinlikleri isimli talimat yayınlamıştı. Öğrencileri ve velileri memnun eden genelgeye başta Eğitim-Sen olmak üzere çok sayıda İslâm düşmanı isim ve kuruluş karşı çıkmış, genelde tartışmalara konu olmuştu. Özel Meslek Liseleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve söz konusu genelgeye destek açıklaması yaptı.

DEĞER TEMELLİ BİR YAKLAŞIMI ESAS ALIYOR

Yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi: "Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından Ramazan Ayı Etkinlikleri kapsamında yayımlanan talimatı güçlü biçimde desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Söz konusu talimat, eğitim sistemimizin yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda değer temelli bir yaklaşımı esas aldığını ortaya koymaktadır.

GENÇ KUŞAKLARIN KÜLTÜREL AİDİYETİNİ GÜÇLENDİRİR

Ramazan ayı; milletimizin köklü medeniyet birikimini, paylaşma kültürünü, dayanışma ruhunu ve toplumsal birlik bilincini pekiştiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu ruhun eğitim ortamlarında yaşatılması, genç kuşakların kültürel aidiyetlerinin güçlendirilmesi açısından son derece önemlidir.

Eğitim yalnızca bilgi aktaran bir süreç değildir. Eğitim; karakter inşa eden, sorumluluk bilinci kazandıran, toplumsal bütünlüğü güçlendiren stratejik bir alandır. Bu çerçevede Ramazan Ayı Etkinlikleri, eğitimin sosyal ve ahlaki boyutunu güçlendiren yerinde ve yapıcı bir adım olarak değerlendirilmelidir.

EĞİTİM SİYASETİN ÖTESİNDE ELE ALINMALIDIR

Son günlerde söz konusu etkinlikler üzerinden Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf TEKİN'e yöneltilen eleştirilerin büyük ölçüde siyasi zeminde yürütüldüğünü görmekteyiz. Toplumsal değerlerimizi güçlendirmeyi amaçlayan bir uygulamanın ideolojik polemik konusu haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Eğitim politikalarının günlük siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

HER YAPICI ADIMIN YANINDA DURUYORUZ

Özel Meslek Liseleri Federasyonu olarak; eğitimin bütüncül gelişimine katkı sağlayan, gençlerimizin millî ve manevi değerlerle donatılmasını destekleyen her yapıcı adımın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."