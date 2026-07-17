Meslek liseleri gençlere altın bilezik takıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde, mesleki ve teknik Anadolu liseleri sunduğu geniş imkânlarla öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı odak noktası haline geldi. Okulların üretim odaklı modern eğitim modelleri, güçlü sektör işbirlikleri, sunduğu geniş staj imkânları ve mezuniyet sonrası hızlı istihdam olanakları, geleceğini güvenceye almak isteyen gençler için burayı çok cazip bir alternatif yapıyor.

HAYATA AVANTAJLI BAŞLIYORLAR

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Günay Bahçeci, Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle meslek liselerinin son dönemde büyük bir gelişim gösterdiğini ve her bölgede ulaşılabilir olduğunu belirtti. Geçmişteki katsayı engellerinin yaklaşık 15 yıl önce tamamen geride kaldığını vurgulayan Bahçeci, öğrencilerin el becerilerini geliştirerek hayata çok daha avantajlı ve hazır başladıklarını ifade etti. Bahçeci, meslek lisesi mezunlarının kendi branşlarında mühendislik gibi yükseköğrenim programlarına hiçbir engel olmadan devam edebildiklerini, pratik altyapıları sayesinde üniversitede daha başarılı olduklarını ekledi. Eğitim sürecinde sigortaları ve gerekli tüm ödemeleri okul tarafından karşılanan öğrenciler, özellikle 12. sınıfta işletmelerde fiilen çalışarak iş dünyasına erken yaşta adım atma şansı yakalıyor. Okulun Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğrencileri ve mezunları da aldıkları kaliteli pratik eğitimden memnun olduklarını dile getirdi. Gençler, teorik bilgiyi okul laboratuvarlarında ve sahada pratiğe dökerek mühendislik eğitimi öncesinde akranlarına kıyasla üniversiteye ve gelecekteki iş hayatına çok daha donanımlı hazırlandıklarını aktardı. Sahip oldukları bu erken iş disiplini, staj tecrübesi ve uygulamalı beceriler sayesinde meslek lisesi mezunları, iş dünyasının doğrudan talep ettiği aranan nitelikli iş gücü konumuna ulaşıyor. Mezuniyetlerinde kollarına birer altın bilezik takan bu öğrenciler, tek başına ayakları üzerinde durabilen güçlü bireylere dönüşüyor.