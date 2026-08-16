Meslektaşlarına sarkıntılık yapan avukata 10 yıl hapis istemi

İzmir Barosu avukatları tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan avukat Ahmet Çağatay K. (32), etkinlikte iki kadın meslektaşına konuşma bahanesi ile yaklaşarak fiziki tacizde bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında avukat Ahmet Çağatay K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık yürüttüğü soruşturmayı jet hızıyla 5 günde tamamladı. Avukatın iki ayrı kadına karşı işlediği, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

İzmir Barosu geçtiğimiz 30 Temmuz günü özel bir mekanda meslektaşları ile bir araya geldikleri bir etkinlik düzenledi. Avukat Ahmet Çağatay K. da etkinliğe geldi. Ahmet Çağatay K. bir süre meslektaşı S.A.C.'nin (28) yanında oturdu ve sohbet etmeye çalıştı. Daha sonra ise S.A.C.'nin bacağını okşadı. Genç avukat rahatsız olarak Ahmet Çağatay K.'nın elini üzerinden çekti ve yer değiştirdi. Maruz kaldığı eylemi olayın hemen ardından mesaj yoluyla bir başka kadın avukat olan arkadaşı B.Ö.'ye (29) bildirdi. Ahmet Çağatay K. bu kez de B.Ö.'nün yanına oturdu ve onu da bacağına dokunarak taciz etti. İki kadın avukat da rahatsız olarak olay yerinden ayrıldı. Sarkıntılık yapan avukat da kadın avukatların peşinden dışarı çıktı. Dışarıda da kadın avukatların arkadaşları ile tartıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tacize uğrayan iki kadın avukatın şikâyeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ahmet Çağatay K. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DELİL OLDU

Başsavcılık yürüttüğü soruşturmayı 5 günde tamamladı. Avukatın iki ayrı kadına karşı işlediği, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak mağdurların tutarlı beyanları ile olayın hemen ardından gönderilen mesaj içerikleri, kamera görüntüleri, şüphelinin savunmasını çürüttü.