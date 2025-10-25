Haberler Yaşam Haberleri META ve TikTok'a ihlal suçlaması
AB Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ile sosyal medya platformu Tiktok'un Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettikleri yönünde ön bulgular tespit edildiğini açıkladı. Meta ve Tiktok'un araştırmacılara kamuya açık verilere yeterli erişim sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta kullanıcılara yasa dışı içerikleri bildirmeleri için içerik denetimi kararlarına etkili bir şekilde itiraz etme imkânı sunma yükümlülüklerine uymadığının tespit edildiği kaydedildi.
