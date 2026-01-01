META’ya mahremiyet davası

ABD'ye bağlı topraklar olan Virgin Adaları, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'yı, sosyal medya platformlarında çocukları korumada başarısız olmakla ve sahte reklamlardan gelir elde etmekle suçlayarak şirkete dava açtı. Virgin Adaları Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Meta'ya açılan davanın içeriğine ilişkin bilgi ve dava dosyasına yer verildi. Şirketin, Facebook ve Instagram gibi platformlardaki "çocuk ve yetişkinleri korumaya yönelik çabaları konusunda kamuyu yanlış bilgilendirmekle ve tüketici koruma yasalarını ihlal etmekle" suçlandığı açıklamada, Meta'nın ceza alması talep edildi.