Meteor yağmuru büyüledi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Çınar Kaymakamlığı tarafından 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, Perseid meteor yağmurunu ve Samanyolu Galaksisi'ni izledi. Gökyüzünü izlemenin en iyi noktalarından biri olan Zerzevan Kalesi'ndeki etkinliğe yaklaşık bin kişi katılırken, ziyaretçilerin çoğu ilk kez heyecanla meteor yağmurunu izledi. Kayseri Erciyes'te de gözlem etkinliği düzenlendi. Gökyüzü meraklıları yılın en etkili gökyüzü olayına Erciyes'in 2 bin 650 rakımlı Hacılar kapı bölgesinde tanıklık etti.