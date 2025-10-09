METEOR YAĞMURU EKİM 2025 || Draconid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, nereden izlenecek?

Gökyüzü meraklıları için yılın en heyecan verici dönemlerinden biri başlıyor. Ekim ayında iki önemli doğa olayı art arda yaşanacak: Draconid ve Orionid meteor yağmurları. Bilim insanlarına göre, bu iki meteor yağmurundan biri kendini gösterirken diğerini gözlemlemek gökyüzü gözlemcilerini zorlayacak. Draconid yağmuru Ekim ayının ilk yarısında, Orionid yağmuru ise ikinci yarısında gözlemlenecek. İşte meteor yağmuru tarihleri, Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği ve gözlem önerileri...
Draconid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayının ilk günlerinde gözlemleniyor. 2025 yılında Draconidler, 8–9 Ekim 2025 gecesi en yüksek yoğunluğa ulaşacak. Gece saatlerinde, özellikle Kuzey Yarımküre'de açık havalarda gözlemlenebilecek.
Draconidlerin ardından sıra Orionid meteor yağmuruna gelecek.
Orionid meteor yağmuru, 20–22 Ekim 2025 tarihleri arasında en yoğun haline ulaşacak.
Bu meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçacıkların atmosfere girmesiyle oluşuyor.
Orionidler, Draconidlere göre çok daha hızlı hareket ediyor ve zaman zaman parlak ışık izleri oluşturabiliyor.
NASA yetkilileri bu meteor yağmurunu yılın en etkiliyecilerinden biri olarak değerlendiriyor.