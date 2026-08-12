Meteor yağmuru gökyüzünü şenlendirdi

Bitlis
'te doğaseverler ve uzay meraklıları, yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için bir araya geldi. Gökyüzünde beliren parlak meteor izleri, Samanyolu'nun eşsiz görüntüsüyle birleşerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Bitlisli uzay severler, Perseid meteor yağmurunu izlemek amacıyla gece saatlerinde gökyüzüne çevirdi. Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen'in rehberliğinde gerçekleştirilen gözlem etkinliğinde, meteor geçişlerinin yanı sıra Samanyolu da gözlemlendi. Gece boyunca zaman zaman belirgin şekilde görülen meteorlar, gökyüzünde uzun ve parlak çizgiler oluşturdu.