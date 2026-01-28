Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji 2025 raporunu açıkladı: Türkiye’nin 'en'leri belli oldu! rekor sıcaklık ve dondurucu soğuk...
Giriş Tarihi: 28.01.2026 12:38 Son Güncelleme: 28.01.2026 13:37

Meteoroloji 2025 raporunu açıkladı: Türkiye’nin 'en'leri belli oldu! rekor sıcaklık ve dondurucu soğuk...

Böylesi görülmedi: 50,5 derece sıcaklıktan -35,1 derece soğuğa! Türkiye'nin 'en'leri belli oldu! Karadeniz'de 280 cm kar, Çanakkale'de yağış, Bayburt'ta fırtına rekoru... İşte 2025'e damga vuran o ekstrem noktalar ve hayrete düşüren veriler!

DHA Yaşam
Türkiye, 2025 yılında iklim değişikliğinin etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biri oldu. Yıl boyunca kaydedilen veriler, bazı bölgelerde son yılların en uç değerlerine ulaşıldığını gösteriyor.

TERMOMETRELER 50 DERECEYİ AŞTI: EN SICAK GÜN ŞIRNAK'TA

Yaz aylarında kavurucu sıcakların etkisi altında kalan Türkiye'de, 2025'in en sıcak günü 25 Temmuz tarihinde yaşandı. Şırnak/Silopi'de ölçülen 50,5 °C sıcaklık, yılın rekoru olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde en yüksek deniz suyu sıcaklığı ise 24 Temmuz'da Antalya Yeni Liman bölgesinde 32.2 °C olarak ölçüldü.

DONDURUCU SOĞUKLAR VE KAR ESARETİ

Kış mevsimi ise Doğu Anadolu'da oldukça sert geçti. Yılın en soğuk günü 25 Şubat 2025 tarihinde Hakkari/Yüksekova'da yaşandı. Selahaddin Eyyubi Havalimanı verilerine göre termometreler -35,1 °C'yi gösterdi. Kar kalınlığı rekoru ise sürpriz bir tarihte, baharın gelişinde geldi. 21 Mart 2025 tarihinde Rize Ovit/İkizdere'de kar kalınlığı tam 280 cm olarak kaydedildi.

GÖKÇEADA'DA YAĞMUR SEL OLDU, BAYBURT'TA FIRTINA KOPTU

EN ÇOK YAĞIŞ:

23 Ekim 2025 tarihinde Çanakkale Gökçeada Havalimanı bölgesine metrekareye tam 167 kg yağış düştü.

EN YÜKSEK RÜZGAR HIZI:

13 Şubat 2025'te Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde rüzgarın hızı saatte 176,4 km'ye ulaşarak hayatı durma noktasına getirdi.

EN DÜŞÜK DENİZ SUYU SICAKLIĞI:

Karadeniz'in serin suları kışın zirvesini yaşadı. 2 Şubat'ta Artvin Arhavi'de deniz suyu sıcaklığı 6,1 °C'ye kadar geriledi.

