Meteoroloji 2025 raporunu açıkladı: Türkiye’nin ’en’leri belli oldu! rekor sıcaklık ve dondurucu soğuk...

DONDURUCU SOĞUKLAR VE KAR ESARETİ

Kış mevsimi ise Doğu Anadolu'da oldukça sert geçti. Yılın en soğuk günü 25 Şubat 2025 tarihinde Hakkari/Yüksekova'da yaşandı. Selahaddin Eyyubi Havalimanı verilerine göre termometreler -35,1 °C'yi gösterdi. Kar kalınlığı rekoru ise sürpriz bir tarihte, baharın gelişinde geldi. 21 Mart 2025 tarihinde Rize Ovit/İkizdere'de kar kalınlığı tam 280 cm olarak kaydedildi.