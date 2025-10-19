Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili olacak! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte, bölge bölge...

BUGÜN VE YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

19 Ekim 2025, Pazar

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 8°C ile 23°C arasında değişiyor. Batı bölgelerinde 15°C ile 23°C arasında sıcaklıklar hakimken, doğu kesimlerinde 8°C ile 19°C arasında değerler görülüyor. Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. İç Anadolu ve Ege'de bazı yerlerde sağanak yağış bekleniyor, özellikle 15°C ile 24°C arasında değişen sıcaklıklarda dikkatli olunmalı.