Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Mart kapıdan baktıracak! İşte il il 5 günlük hava durumu tahmini

HANGİ İLLERE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2-6 Mart 2026 tarihlerini kapsayan güncel tahminlerine göre, Türkiye hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Hafta başında yalnızca Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Kars, Ardahan, Erzurum) ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülen yerel kar yağışları, 4 Mart Çarşamba gününden itibaren etki alanını genişletecek.

Çarşamba ve Perşembe günleri başta Ankara olmak üzere Bolu, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Konya gibi İç Anadolu ile Batı Karadeniz illerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü ise dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışının iç ve doğu bölgelerin tamamına yayılacağı, yüksek kesimlerde ise yoğun kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.