Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Mart kapıdan baktıracak! İşte il il 5 günlük hava durumu tahmini

Milyonlarca vatandaşın beklediği son dakika meteoroloji raporu yayımlandı: Haftaya güneşli başlayan Türkiye, Mart ayının sürpriziyle sarsılacak; sıcaklıklar 10 derece birden düşerken kar ve sağanak yağış yurdun tamamını esir alacak!
BATI İLLERİNDE BAHAR HAVASI (PAZARTESİ - SALI)
Haftanın ilk iki günü Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli bir gökyüzü hakim. İstanbul 12 derece, İzmir 17 derece ve Antalya 20 derece seviyelerini görecek. Sıcaklıklar bu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun pus ve sis, ulaşımda görüş mesafesini düşürebilir.
ÇARŞAMBA: YAĞIŞLI HAVA KAPIYI ÇALIYOR
4 Mart Çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem yurdun batı kesimlerinden giriş yapacak. Başta Marmara ve Ege bölgeleri olmak üzere, kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava durumu tahmini verilerine göre sıcaklıklar bu günden itibaren 5 ila 8 derece birden düşüşe geçecek.
PERŞEMBE VE CUMA: KAR VE DONDURUCU SOĞUK
Hafta sonuna doğru yağışlar iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Ankara'da termometreler gece eksi 1 dereceye kadar düşerken, Doğu Anadolu'daki birçok ilde gündüz sıcaklıkları dahi sıfır derecenin altında kalacak. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun tamamında yoğun kar yağışı bekleniyor.
HANGİ İLLERE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2-6 Mart 2026 tarihlerini kapsayan güncel tahminlerine göre, Türkiye hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Hafta başında yalnızca Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Kars, Ardahan, Erzurum) ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde görülen yerel kar yağışları, 4 Mart Çarşamba gününden itibaren etki alanını genişletecek.
Çarşamba ve Perşembe günleri başta Ankara olmak üzere Bolu, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Konya gibi İç Anadolu ile Batı Karadeniz illerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü ise dondurucu soğuklarla birlikte kar yağışının iç ve doğu bölgelerin tamamına yayılacağı, yüksek kesimlerde ise yoğun kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2-6 Mart 2026 tarihlerini kapsayan son hava durumu raporuna göre, Türkiye haftaya bahar tadında başlasa da üç büyük ilimizde hava durumu Perşembe gününden itibaren sert bir dönüş yapmaya hazırlanıyor; İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri 14 dereceye varan parçalı bulutlu ve ılık hava hakimken, Çarşamba akşamı Balkanlar üzerinden süzülen soğuk dalga ile birlikte yerini kuvvetli sağanak yağışlara ve 5 dereceye kadar düşen hissedilen sıcaklıklara bırakacak.
Ankara'da ise haftanın ilk yarısında görülen güneşli ve puslu gökyüzü, Perşembe sabahı itibarıyla yerini dondurucu soğuklara ve beklenen kar yağışına bırakırken, gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma riskine karşı uyarılar peş peşe geliyor. Ege'nin incisi İzmir'de ise Salı günü 20 dereceyi zorlayan termometreler, Çarşamba günü batıdan sokulan fırtınalı ve gök gürültülü sağanak yağışlı sistemle birlikte 10 derecelik ani bir düşüş yaşayarak kış moduna geri dönecek.
DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında yoğun kar örtüsü bulunmaktadır. Artan sıcaklıklar ve ardından gelecek yağışlar nedeniyle çığ tehlikesi ve ani kar erimelerine karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerekmektedir.
BUZLANMA RİSKİ: İç kesimlerde gece sıcaklıklarının eksi 11 derece gibi dondurucu seviyelere inmesi bekleniyor. Sürücülerin gizli buzlanmaya karşı tedbirli olması hayati önem taşıyor.
SAĞANAK YAĞIŞ: Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli sağanaklar nedeniyle ani sel ve su baskını riskine karşı Meteoroloji yetkilileri uyarıda bulundu.
İL İL HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Iğdır çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu