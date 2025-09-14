Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sağanak geliyor

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık