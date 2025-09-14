Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 14.9.2025 19:39 Son Güncelleme: 15.9.2025 00:47

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da beklenen yağış için de tarih verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den paylaşılan hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da yarın sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Burdur'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Az bulutlu

RİZE 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 26°C

Az bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Sağanak geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz