METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI! Mart kapıdan baktırmadan soğuklar geldi! Sıcaklıklar 8 derece birden düşüyor

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde bugün gökyüzü kapalı ve yer yer sağanak yağışlı bir seyir izleyecek. Termometreler öğle saatlerinde 13 derece civarında seyrederken, rüzgarın kuzeyli yönlerden sert esmesiyle hissedilen sıcaklık 9 derece seviyelerine kadar gerileyecek.
MARMARA VE EGE'DE SAĞANAK MESAİSİ BAŞLIYOR
İzmir ve çevresinde ise gök gürültülü sağanak yağışların kıyı kesimlerde etkili olması beklenirken, sıcaklık 17 derece bandında kalacak.
İÇ ANADOLU'DA AYAZ VE SİS ETKİLİ
Ankara ve İç Anadolu genelinde sabah saatlerinde görülen sis ve pus hadisesi yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Başkentte hava sıcaklığı gündüz 11 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu bir soğuk etkili olacak. Gece sıcaklıkların eksi 2 derece seviyesine düşmesi bekleniyor. Bölgedeki vatandaşların özellikle gece ve sabahın ilk ışıklarında oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması öneriliyor.
KAR ESARETİ BAŞLIYOR: İŞTE İL İL KAR BEKLENEN BÖLGELER
Şubat ayının bu son büyük kar dalgasından en çok etkilenecek illerin başında İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimiz geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haritalarına göre; Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında kar yağışı etkisini iyice hissettirecek. İç kesimlerde Konya, Kayseri, Sivas, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat gibi illerimiz dondurucu ayazla birlikte kar yağışına teslim olurken, Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın yüksek kesimleri ile Karadeniz'in iç kısımlarında yer alan Gümüşhane ve Bayburt gibi illerimizde de beyaz örtü etkisini gösterecek. Sıcaklıkların gece saatlerinde birçok ilde eksi 10 derece seviyelerine kadar düşecek olması sebebiyle, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı son derece tedbirli olmaları hayati önem taşıyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporlarına göre Türkiye, Şubat ayının son günlerinde dondurucu bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Google Keşfet üzerinden milyonlarca vatandaşın "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aradığı bu kritik dönemde, İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece seviyelerine kadar gerileyerek kuvvetli sağanak yağışa teslim olması beklenirken, Ankara'da ise termometrelerin 3 derece civarına inmesiyle birlikte yağışların kara dönüşeceği tahmin ediliyor. İzmir'de 18 derece seviyelerinde seyreden bahar havası yerini sert kuzey rüzgarlarına ve serin bir gökyüzüne bırakırken; İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 45 ilde kar yağışının ulaşımı aksatabileceği, özellikle Doğu Anadolu'nun sarp yamaçlarında çığ riskinin zirveye çıktığı görülüyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altında 10 derece seviyelerine kadar düşmesiyle oluşacak gizli buzlanma ve "kara buz" riskine karşı uzmanlar, özellikle sürücüleri ve tarımla uğraşan vatandaşları şubat ayının bu dondurucu finaline karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
24 ŞUBAT SALI: KUZEYDE YAĞMUR, GÜNEYDE BAHAR HAVASI
Salı günü Türkiye'nin kuzey kesimleri yağışlı bir sistemin etkisine giriyor. İstanbul 15 derece civarında seyreden sıcaklığıyla yağmura "merhaba" derken, Karadeniz hattı boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar yağışları yer yer kendisini hissettirecek. Buna karşın İzmir 18 derece, Antalya ise 19 derece ile adeta bahardan kalma bir gün geçirecek. İç Anadolu'da, örneğin Ankara'da hava 11 derece civarında ve parçalı bulutlu olacak; yani dışarı çıkarken üzerinize bir hırka almanızda fayda var.
25 ŞUBAT ÇARŞAMBA: SOĞUK HAVA KAPIYI SERT ÇALIYOR
Hafta ortasında işler biraz değişiyor. Yağışlı sistem iç kesimlere doğru ilerlerken, sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Ankara 8 dereceye kadar gerileyerek yağmurlu bir güne uyanırken, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kısımlarında karla karışık yağmur görülecek. İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye düşecek ve yağmur etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı daha geniş bir alana yayılmaya başlıyor. Güney illerimizde dahi bulutlanma artıyor, şemsiyeleri hazır tutmakta fayda var.
26 ŞUBAT PERŞEMBE: KAR YAĞIŞI İÇ ANADOLU VE DOĞU'YU BEYAZA BÜRÜYEBİLİR
Haftanın en soğuk günlerinden birine hazır olun. Perşembe günü İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu tamamen kar yağışının etkisi altında kalacak. Ankara'da sıcaklık 3 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde termometreler eksi 1 derece civarını gösterecek. Erzurum ve çevresinde dondurucu bir hava hakim; gündüz sıcaklıkları bile sıfır dereceye yakın seyredecek. İstanbul ve İzmir gibi kıyı şehirlerinde ise hava çok bulutlu ve soğuk olacak, İstanbul'un 8 dereceyi görmesi bekleniyor.
27 ŞUBAT CUMA: BUZ KESİYOR AMA GÜNEŞ GÖZ KIRPIYOR
Cuma günü kar yağışlı sistem yavaş yavaş ülkenin doğusuna doğru çekiliyor. Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken, İç Anadolu ve Batı bölgelerinde hava açmaya, güneş görünmeye başlayacak. Ancak aldanmayın; hava hala çok soğuk. Ankara'da güneş olsa bile sıcaklık sadece 4 derece civarında kalacak ve gece ayazı etkili olacak. İstanbul 8 derece ile haftayı kapatırken, sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
28 ŞUBAT CUMARTESİ: AY SONU AYAZI VE AÇIK BİR GÖKYÜZÜ
Şubat ayına veda ederken gökyüzü temizleniyor. Cumartesi günü ülkenin büyük bir bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak bu açıklık, beraberinde kuru soğuğu da getiriyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları eksi 5 ile eksi 10 derece seviyelerine kadar gerileyebilir. İstanbul 10 derece, İzmir 14 derece ve Ankara 5 derece civarında bir cumartesi geçirecek. Doğu Anadolu'nun en uç kesimlerinde ise hafif kar yağışları son demlerini yaşayacak.
KRİTİK UYARI PANELİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması sebebiyle şehir içi ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve logar taşmalarına karşı hazırlıklı olunmalıdır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek geçitlerinde "kara buz" ve don riski bulunmaktadır. Kış lastiği olmadan yola çıkılmaması hayati önem taşımaktadır.
İL İL HAVA DURUMU!
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu