Meteoroloji son tahminlerini paylaştı: O bölgelerimiz için uyarı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerini paylaştı. Paylaşılan tahminlerde yurt genelinde yer yer kar ve yağmur beklendiği belirtilirken, denizlerimizde fırtına beklendiği konusunda uyarılarda bulunuldu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?
MGM'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR!
Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, 21.12.2025 öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmişti. Fırtınanın, Salı günü (23.12.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın, 21.12.2025 sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekteydi. Fırtınanın, Salı günü (23.12.2025) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, doğusu sabah saatlerine kadar 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar 4 ila 6; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, doğusu 5 ila 7, akşam saatlerine kadar yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunun açıkları akşam saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Akdeniz 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.