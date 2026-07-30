Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz’e sağanak alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, özellikle ani sağanakların etkili olabileceği bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Öte yandan Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde, yer yer 70 kilometre, hamleli olarak 80 kilometre hıza kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de günün en yüksek sıcaklıklarının Trabzon'da 25, Samsun'da 27, Erzurum'da 31 derece olması öngörülürken; Ankara'da 28, İstanbul'da 27, İzmir'de 36, Antalya'da 41 ve Diyarbakır'da 43 derece sıcaklık bekleniyor. Meteoroloji, özellikle yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini istedi.