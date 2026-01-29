Meteoroloji uyardı! Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına kapıda

Rüzgar hızının genel olarak 40–60 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise 60–80 kilometre/saat seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile çığ riski gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, söz konusu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.