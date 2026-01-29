Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji uyardı! Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına kapıda
Giriş Tarihi: 29.01.2026 18:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, karadeniz bölgesinin iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgarın 29 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının genel olarak 40–60 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise 60–80 kilometre/saat seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile çığ riski gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, söz konusu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

