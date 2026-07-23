Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor, hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT! YAĞIŞLAR YURDU SARACAK

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük tahmin haritalarında en kritik gün olarak 25 Temmuz Cumartesi öne çıktı. Tahminlere göre yağışlı sistem etkisini genişleterek Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşanacak.

BİR YANDA SAĞANAK, DİĞER YANDA KAVURUCU SICAK

Türkiye, temmuz ayının son haftasında iki farklı hava sisteminin etkisi altında kalacak. Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanaklar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in bazı kesimlerinde kavurucu sıcaklar yaşamı zorlaştıracak. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken sıcaklığın 29 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara'da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış görülecek. İzmir'de ise yağış beklenmezken sıcaklıkların 34-36 derece arasında olması öngörülüyor.

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR HAVA DURUMUNU TAKİP ETSİN

Meteoroloji'nin tahminlerine göre cuma gününden itibaren kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, cumartesi ve pazar günü de özellikle Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini sürdürecek. Yeni haftanın ilk gününde ise yağışlı sistemin doğuya çekilmesi, batı bölgelerde ise güneşli havanın yeniden etkili olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri, tatil ve yolculuk planı yapan vatandaşların son meteorolojik değerlendirmeleri takip etmeleri önem taşıyor.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle hafta sonu planı yapanların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.