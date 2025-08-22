Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor: Hafta sonuna dikkat!

Türkiye, bu yaz Afrika sıcaklarıyla mücadele etti. Özellikle haziran ve temmuz aylarında peş peşe yaşanan sıcak hava dalgası ile sıcaklıklar 40 dereceleri aşarken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 50'yi geçti.

Birkaç haftadır etkili olan poyraz, havayı serinletip herkese rahat bir nefes aldırsa da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu uyarısı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik özellikle büyükşehirlerde hava sıcaklığının yeniden artacağını belirtti.

SICAKLIK 4 DERECE BİRDEN ARTACAK

Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek" dedi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: z bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40