Meteoroloji uyardı! Şiddetli sağanak kapıda: İşte yağış beklenen o iller...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki hafta için yağış uyarısı yapıldı. MGM'nin haritalı açıklamasına göre, Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'in Batısı için sağanak ve şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Peki hangi illerde etkili olacak? Ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı.
YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haritalı hava durumu raporuna göre; Türkiye yeni haftaya yağışlı hava dalgasının etkisi altında başlayacak. Buna göre; pazar akşamından itibaren başlayacak olan yağışlar, haftanın ilk günü olan pazartesi gününde şiddetini artıracak. Batı yağışlı havanın etkisine girerken, yurdun doğu kesimlerinde kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
YAĞMUR VE KAR UYARISI
MGM'den yapılan açıklamada ise "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
O BÖLGELERE DİKKAT ÇEKİLDİ
Açıklamada, "Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, E ge'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi çevrelerinin yer yer haf if sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin neredeyse tamamında sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar gece saatlerinden itibaren bölgede s ağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.