Meteoroloji yılın ilk gününde peş peşe uyardı: Hava buz gibi olacak! İşte lapa lapa kar beklenen illerimiz…

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı bulutlu