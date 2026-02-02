Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Trakya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini artıracak. Sıcaklıkların, yarın en düşük 2 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Valilik, İstanbulluları sadece soğuğa karşı değil, aynı zamanda hayatı olumsuz etkileyebilecek kuvvetli rüzgârlara karşı da uyardı. Verilere göre bugün sabah saatlerinden itibaren kentin batı ve yüksek kesimlerinde yağışın şekli değişiyor. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Büyükçekmece'de yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sadece İstanbul değil, tüm Batı Anadolu teyakkuzda. Meteoroloji; İzmir ve Aydın için "turuncu" kodlu uyarı verirken; Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 11 il için "sarı" kodlu alarm yayınladı. Kıyı Ege'de şiddetli yağışların neden olabileceği sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dere yataklarından uzak durması ve ulaşımdaki aksamalara karşı hazırlıklı olması istendi. İstanbul Valiliği, kuvvetli sağanak ve fırtınanın ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden olabileceğini belirterek, dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan Sarıyer Kısırkaya'da, Komor Adaları bayraklı 'Razouk" isimli yük gemisi karaya oturdu.