Meteoroloji’den 3 bölgeye uyarı: Bu gece başlayacak! O bölgelere dikkat çekildi...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına uyarısı yapıldı. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre,Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.
Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Kuzey Ege'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra başlayacağı uyarısı yapıldı.
Peki hangi illerde etkili olacak? Ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
BATI KARADENİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
KUZEY EGE
Kuzey Ege'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.